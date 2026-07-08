Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach einem entwichenen Strafgefangenen

Polizei sucht 44-jährigen Mario Stegnitz

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Saarbrücken/Schmelz (ots)

Die Polizei sucht den entwichenen Strafgefangenen Mario Stegnitz. Der 44-Jährige flüchtete bei einer genehmigten Ausführung im Bereich Schmelz. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und warnt zugleich vor einer direkten Kontaktaufnahme mit der Person.

Herr Stegnitz verbüßt derzeit eine langjährige Freiheitsstrafe. Am heutigen Tag entwich Herr Stegnitz gegen 15:00 Uhr im Rahmen einer genehmigten Ausführung in Schmelz.

Die Person wird folgendermaßen beschrieben:

- 192 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - schwarzer Oberlippenbart - braune Augen - Narbe am rechten Oberschenkel - Tätowierung am linken Unterarm - trug ein cremefarbenes T-Shirt, eine lange, hellblaue Jeans, weiße Turnschuhe der Marke Nike

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321-233 entgegen. Bei Sichtkontakt oder Antreffen der Person bitte sofort den Polizei Notruf 110 kontaktieren. Eine direkte Kontaktaufnahme zu der Person ist auf jeden Fall zu unterlassen. Zudem weist die Polizei darauf hin, keine Anhalter mitzunehmen.

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