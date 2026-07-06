Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten, 29. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 13.07.2026 bis Sonntag, 19.07.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 13.07.2026

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 14.07.2026

- L 149 zwischen Wadern und Nonnweiler - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach

Mittwoch, 15.07.2026

- L 377 bei Rissenthal - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 16.07.2026

- L 266 zw Göttelborn und Humes - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler

Freitag, 17.07.2026

- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - B 269 zwischen Saarlouis und Lebach - BAB 623 zwischen AS Sulzbach und Ludwigsberg

Samstag, 18.07.2026

- BAB 8 zwischen AD Saarlouis und AS Merzig - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Sonntag, 19.07.2026

- BAB 1 zwischen AS Primstal und AS Nonnweiler -Bierfeld

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de.

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