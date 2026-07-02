Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach gewerbsmäßigem Betrug in Neunkirchen

Polizei sucht mit Phantombild nach einem Tatverdächtigem

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Saarbrücken/Neunkirchen (ots)

Im Frühjahr 2026 nahm eine 63-jährige Frau Kontakt zu einer vermeintlichen russischen Wahrsagerin, Autorin und Medienpersönlichkeit auf, um deren Leistungen in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen dessen kam es zu mehreren Geldtransaktionen an die Betrüger, die sich als das bekannte russische Medium ausgaben. Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach einem der Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unter dem Vorwand, Geld für die Besorgung von Materialien zur Durchführung spezieller Rituale zu benötigen, wurde die 63-jährige Frau zur Zahlung mehrerer Geldbeträge aufgefordert. Ihr wurde immer wieder die Rückzahlung der Beträge nach Beendigung der Rituale zugesichert, was jedoch nicht geschah.

Am Dienstag, den 31.03.2026 kam es auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarkts in der Kirkeler Straße in Neunkirchen zu einem Treffen mit einem angeblichen Mitarbeiter des russischen Mediums. Nach der Übergabe eines niedrigen fünfstelligen Geldbetrages durch die Frau an den unbekannten Mann, erhielt diese im Gegenzug einen Edelstein mit weitaus geringerem Wert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der männlichen Person um einen Mittäter. Dieser wird folgendermaßen beschrieben:

- über 30 Jahre alt - ca. 163 cm groß - südosteuropäischer oder vorderasiatischer Phänotyp - kräftige Statur - rundes Gesicht - kurzer Vollbart - Bekleidung am Tag des Treffens: Jeans, T-Shirt und Weste

Hinweise zu der Person nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Tel.: 0681/962-2133 entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ genutzt werden.

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