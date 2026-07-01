Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht eines Tötungsdelikts in Wadern-Lockweiler

Polizei nimmt 41-jährigen Mann vorläufig fest

Saarbrücken/Wadern (ots)

Am gestrigen Dienstag (30.06.2026) ereignete sich im Waderner Stadtteil Lockweiler ein mutmaßliches Tötungsdelikt. Demnach steht ein 41-jähriger Mann im dringenden Verdacht, seine Mutter im gemeinsamen Wohnanwesen getötet zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 06:30 Uhr meldete sich der 41-Jährige über den Polizeinotruf und gab an, dass er seine Mutter getötet habe. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt für die eingesetzten Kräfte als augenscheinlich zutreffend dar. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Für seine 63-jährige Mutter kam jede Hilfe zu spät.

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine darüberhinausgehenden Angaben machen. Die weiteren Ermittlungen - insbesondere zum Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat - dauern weiterhin an. Der vorläufig Festgenommene wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

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