PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht eines Tötungsdelikts in Wadern-Lockweiler
Polizei nimmt 41-jährigen Mann vorläufig fest

Saarbrücken/Wadern (ots)

Am gestrigen Dienstag (30.06.2026) ereignete sich im Waderner Stadtteil Lockweiler ein mutmaßliches Tötungsdelikt. Demnach steht ein 41-jähriger Mann im dringenden Verdacht, seine Mutter im gemeinsamen Wohnanwesen getötet zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 06:30 Uhr meldete sich der 41-Jährige über den Polizeinotruf und gab an, dass er seine Mutter getötet habe. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt für die eingesetzten Kräfte als augenscheinlich zutreffend dar. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Für seine 63-jährige Mutter kam jede Hilfe zu spät.

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine darüberhinausgehenden Angaben machen. Die weiteren Ermittlungen - insbesondere zum Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat - dauern weiterhin an. Der vorläufig Festgenommene wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 17:08

    POL-SL: Nach einer Versammlung in Völklingen / Polizei zieht positive Bilanz

    Völklingen (ots) - Am heutigen Sonntag (28.06.2026) fand ab 11:30 Uhr eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Gegen rechte Hetze in Völklingen" statt. Zudem hielt die AfD ihren Landesparteitag im Stadtteil Wehrden in der dortigen Kulturhalle ab. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 80 Personen teil. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, war ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 14:41

    POL-SL: Nach versuchter Geldautomatensprengung in Losheim am See / Polizei sucht Zeugen

    Losheim am See/Saarbrücken (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (25.06.2026) versuchten Unbekannte einen Geldautomaten im Losheimer Ortsteil Wahlen zu sprengen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter die Örtlichkeit anschließend mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren