Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten in der 28. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 06.07.2026, bis Sonntag, 12.07.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 06.07.2026
- Lisdorf B 269 neu - Peppenkum, L 101 - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Dienstag, 07.07.2026
- Saarbrücken - L112, Bildstock - B 51 zwischen Saarbrücken und Kleinblittersdorf
Mittwoch, 08.07.2026
- BAB 1 zwischen AS Tholey und AS Illingen - Illingen - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AS St.Ingbert-West
Donnerstag, 09.07.2026
- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - Riegelsberg - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Saarbrücken-Ludwigsberg
Freitag, 10.07.2026
- Saarbrücken - B 41 zwischen Neunkirchen und Nohfelden - BAB 8 zwischen AS Neunkirchen-Kohlhof und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
Samstag, 11.07.2026
- Merzig - L 269 neu
Sonntag, 12.07.2026
- BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
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