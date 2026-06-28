Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach einer Versammlung in Völklingen

Polizei zieht positive Bilanz

Völklingen (ots)

Am heutigen Sonntag (28.06.2026) fand ab 11:30 Uhr eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Gegen rechte Hetze in Völklingen" statt. Zudem hielt die AfD ihren Landesparteitag im Stadtteil Wehrden in der dortigen Kulturhalle ab. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 80 Personen teil. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, war die Polizei Saarland mit einem dem Anlass entsprechenden Kräfteansatz im Einsatz.

Gegen 11:30 Uhr setzte sich ab dem Völklinger Bahnhof ein Aufzug mit etwa 50 Teilnehmenden über die Rathausstraße bis in die Schaffhauser Straße in Bewegung. Ab 11:50 Uhr fand in der Schaffhauser Straße - unmittelbar in der Nähe der Kulturhalle - eine Abschlusskundgebung der Versammlung statt. Während des Aufzugs und der Kundgebung waren temporäre Sperrmaßnahmen erforderlich. Diese wurden gegen 13:00 Uhr - nach Beendigung der Versammlung - aufgehoben. Die Polizei spricht hier von einem störungsfreien Verlauf und zieht eine durchweg positive Bilanz.

Auch der Landesparteitag der AfD verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurden gegen 17:00 Uhr beendet.

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