Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach versuchter Geldautomatensprengung in Losheim am See

Polizei sucht Zeugen

Losheim am See/Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (25.06.2026) versuchten Unbekannte einen Geldautomaten im Losheimer Ortsteil Wahlen zu sprengen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter die Örtlichkeit anschließend mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 06:00 Uhr meldete eine Zeugin eine offenstehende Klappe an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in Losheim-Wahlen. Neben der offenstehenden Klappe stellten die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort noch eine gewaltsam geöffnete Zugangstür zum Kassenvorraum der Bank fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer versuchten Geldautomatensprengung im Zeitraum zwischen 02:50 Uhr und 03:00 Uhr aus. Zu einer Sprengung des Automaten kam es nicht. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von einer weiteren Tatbegehung ab und entfernten sich von der Örtlichkeit.

In diesem Zusammenhang könnte ein dunkles Fahrzeug mit der Tat in Verbindung stehen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Rufnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ genutzt werden.

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