Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 18. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 27.04.2026, bis Sonntag, 03.05.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 27.04.2026
- L 157 zwischen Weiskirchen und Losheim am See - B 269 neu zwischen Ensdorf und Landegrenze Frankreich - BAB 1 zwischen AS Tholey und AK Saarbrücken
Dienstag, 28.04.2026
- L 105 zwischen Fechingen und Habkirchen - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Mittwoch, 29.04.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Donnerstag, 30.04.2026
- BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel
Freitag, 01.05.2026
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken
Samstag, 02.05.2026
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Sonntag, 03.05.2026
- B 51 zwischen Hanweiler und Saarbrücken
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
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