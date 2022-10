Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Drei Wohnungseinbrecher in Merzig festgenommen

Brotdorf (ots)

Merzig/Saarbrücken. Nach einem Einbruch am gestrigen Dienstagabend (25.10.2022) in ein Einfamilienhaus im Kreis Merzig nahmen Polizeikräfte drei Einbrecher noch in Tatortnähe fest. Die drei Männer befinden sich jetzt in U-Haft.

Gegen 20:20 Uhr verschaffte sich das Trio im Alter von 25, 27 und ein 22 Jahren gewaltsam Zugang zu dem Anwesen in Merzig. Dort durchsuchten sie neben dem Erdgeschoss auch das erste Obergeschoss des Anwesens und fanden diverse Wertgegenstände, Ausweispapiere und Bargeld.

Durch die Heimkehr der Hausbewohner überrascht verließen die Männer fluchtartig das Anwesen. Der 22-Jährige flüchtete zu Fuß, konnte aber später durch Kräfte des Verkehrsdienstes West festgenommen werden. Den beiden anderen Verdächtigen gelang zunächst die Flucht in einem Renault Clio. Im Rahmen der gemeinsamen Fahndung der Kräfte der Polizeiinspektionen Saarlouis und Merzig sowie des Verkehrsdienstes West konnten die Flüchtigen in ihrem Fahrzeug im Bereich Merzig-Hilbringen festgenommen werden.

Dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde darüber hinaus eine Blutprobe entnommen, da dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Ermittler im Anschluss das Diebesgut.

Derweil wird überprüft, ob die drei Männer für eine weitere Tat am frühen Abend des 25.10.2022 im Bereich Losheim in Frage kommen.

Die drei Tatverdächtigen wurden am heutigen Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA Saarbrücken gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

