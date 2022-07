POL-SL: Nach Abschluss des 33. Landeswettbewerbs der Jugendverkehrsschulen 2022 / Zwei Landessiegerinnen gekürt

Saarbrücken (ots) - Nach Auswertung vier toxikologischer Gutachten durch das rechtsmedizinische Institut registriert das Landespolizeipräsidium für dieses Jahr vier weitere Drogentote. Die Personen waren der Polizei als Drogenkonsumenten bekannt. Am 23. Februar verstarb ein 49-Jähriger aus dem Landkreis St. Wendel in seiner Wohnung an einer Mischintoxikation in Verbindung mit einer vorliegenden Herzvorerkrankung. ...

