Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 49-Jähriger stirbt an Drogenvergiftung

Saarbrücken (ots)

Ein 49-jähriger Mann aus Saarbrücken ist das 12. Drogenopfer in diesem Jahr. Er verstarb bereits am 4. Dezember 2021 in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Saarbrücken.

Der Verstorbene war den Behörden als Betäubungsmittelkonsument bekannt. Todesursächlich war nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Obduktion und toxikologischem Gutachten eine Vergiftung durch Alkohol und Drogen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell