POL-SL: Mit gefälschten Papieren und Betäubungsmitteln unterwegs

Saarbrücken/Lebach/Dillingen (ots)

Anfang April kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei in Lebach einen 28-jährigen angeblich spanischen Staatsangehörigen, der zu diesem Zeitpunkt einen VW Polo mit Saarbrücker Kreiskennzeichen führte. Mit der Aushändigung eines gefälschten Führerscheins begann die Pechsträhne des Mannes.

Noch vor Ort erkannten die Einsatzkräfte die Fälschung, stellten den Führerschein sicher und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen ein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vorgezeigten spanischen Ausweis ebenfalls um eine Fälschung gehandelt hatte und somit die wahre Identität des Fahrers ungeklärt war.

Am gestrigen Dienstagabend (3. Mai 2022) mischte sich jedoch "Kommissar Zufall" in die Ermittlungen ein. Der unbekannte Fahrer geriet - diesmal in Dillingen - erneut in eine Kontrolle der Verkehrspolizei. Wieder im Einsatz: Die zwei Polizisten, die bereits Anfang April die Ermittlungen auslösten.

Die Identität des Mannes konnte an diesem Abend durch den Abgleich von Fingerabdrücken zweifelsfrei geklärt werden, den gefälschten spanischen Ausweis stellten die Beamten sicher. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Marokkaner zum Zeitpunkt der Kontrolle Betäubungsmittel mit sich führte und von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen seines ungeklärten Aufenthalts gesucht wurde. Den Mann erwarten nun eine Vielzahl von Strafanzeigen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ordnete diese noch am Abend die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro an.

