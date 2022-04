Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach widerrechtlichem Zugriff auf Schließfächer der Sparda Bank Südwest.

Sparda Bank Südwest setzt Belohnung aus.

Saarbrücken (ots)

Mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera fahndet die saarländische Polizei nach zwei Männern.

Am Freitagabend, dem 1. April 2022, begaben sich die beiden Unbekannten in die Filiale der Sparda-Bank Südwest in der Bahnhofstraße 41 in 66111 Saarbrücken und erhielten mit ausgespähten Kundendaten Zugriff auf einzelne Bankschließfächer.

Für Hinweise, die zur Identifizierung der Verdächtigen führen, hat die Sparda Bank Südwest eine Belohnung in Höhe von 50.000 Euro ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden.

