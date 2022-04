Saarbrücken (ots) - Ein 52-jähriger Mann aus Saarbrücken ist das 9. Drogenopfer für das Jahr 2022. Er verstarb bereits am 17. Oktober 2021 in Saarbrücken. Der Mann brach während eines Besuchs in einer Saarbrücker Diskothek zusammen. Reanimationsversuche eines hinzugerufenen Notarztes blieben erfolglos. Todesursächlich war nach Obduktion und toxikologischem Gutachten eine Drogenintoxikation. Rückfragen von ...

