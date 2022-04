Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Wohnungseinbruch und Entwendung eines BMW X 3 in Homburg/Die Polizei sucht Zeugen.

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Nach einem Einbruch am vergangenen Montag (11.04.2022) in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Saarbrücker Straße in Homburg, bei dem Unbekannte den BMW X 3 des Bewohners erbeuteten, setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Am 11.04.2022 verschafften sich Unbekannte nach 22:00 Uhr Zugang zu dem Anwesen. Neben Wertgegenständen wurde auch der Fahrzeugschlüssel inklusive dem Fahrzeug, einem schwarzen BMW X 3, des Wohnungsinhabers gestohlen.

Das Fahrzeug wurde am darauffolgenden Tag in der Innenstadt von Homburg im Rahmen der Fahndung aufgefunden und sichergestellt. Ein mutmaßlich Tatbeteiligter, der das Fahrzeug kurze Zeit zuvor am Auffindeort abgestellt hat, wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Einbruch in das Haus in der Saarbrücker Straße oder verdächtigen Personen, die damit in Verbindung stehen könnten, machen können.

