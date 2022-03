Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: "Wir sind 110" - Eine Schicht mit der Polizeiinspektion Neunkirchen

Polizei Saarland lädt in Sozialen Medien zum #shortrun ein

Saarbrücken (ots)

Unter dem Motto #shortrun gewährt die Polizei Saarland am 18. März 2022 in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Neunkirchen spannende Einblicke in den Polizeiberuf. Die Aktion kann auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgt werden.

Nachdem die Polizei Saarland im vergangenen Sommer unter dem Hashtag "longrun" das Einsatzgeschehen im Wach- und Streifendienst in den Sozialen Medien "live" abgebildet hat, findet nun eine weitere Social-Media-Aktion statt. Am Freitag, dem 18. März 2022, ermöglicht die Polizei Saarland Einblicke in den Dienstalltag einer Mittagschicht bei der Polizeiinspektion Neunkirchen.

Als Ausdruck moderner Behördenphilosophie soll nicht nur in authentischer Art und Weise Einblick in den Berufsalltag einer Polizistin und eines Polizisten gegeben werden. Ziel ist es auch, die "Menschen in bzw. hinter der Uniform" vorzustellen.

Auf den Kanälen der @PolizeiSaarland bei Twitter und Instagram werden an diesem Tag Hintergrundinformationen zu Notrufen, Einsätzen und Maßnahmen mit Interessierten geteilt. Mit Hinblick auf den Bewerbungsstart Anfang April 2022 beantwortet das Landespolizeipräsidium auch Fragen rund um den Polizeiberuf und die Einstellungsvoraussetzungen.

