Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Brandstiftung an einem Wohnhaus in Wiebelskirchen

Staatsanwaltschaft Saarbrücken setzt Belohnung aus

Saarbrücken / Wiebelskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.01.2022 (Samstag), zwischen 03:00 Uhr und 03:45 Uhr, setzte ein Unbekannter ein Wohnhaus in der Kallenbergstraße in 66450 Neunkirchen-Wiebelskirchen in Brand. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können.

Das Feuer brach im Bereich der Terrasse des Zweifamilienwohnhauses aus und breitete sich über das Vordach bis hin zum Dach aus. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte durch die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr verhindert werden. Personen, die sich im Haus befanden, konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, so dass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden an dem Anwesen wird derzeit auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Haus ist in Teilen unbewohnbar.

Zur Tataufklärung setzt das Landespolizeipräsidium eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe (EG Kirchen) ein. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen, lobt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro aus.

Hinweise zur Person des Täters oder sonstige tatrelevante Mitteilungen nimmt die "EG Kirchen" (0681/962-2147), der Kriminaldauerdienst (0681/962-2133), jede Polizeidienststelle sowie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken entgegen.

Hinweise zur Belohnung: Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Personen, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell