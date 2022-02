Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Erneut zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet

Diebe nutzten Keyless-Go-Zugangssystem

Bild-Infos

Download

Wadgassen (ots)

Saarbrücken. Nachdem erneut zwei hochwertige Fahrzeuge mit einem schlüssellosen Zugangssystem gestohlen wurden, warnt die Polizei vor dieser Masche: Nutzen Sie spezielle Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihre Funk-Fahrzeugschlüssel!

In der Nacht auf Dienstag (7./8.02.2022) und auf Mittwoch (8./9.02.2022) entwendeten Unbekannte zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke BMW in Wadgassen und Saarbrücken. Beide Fahrzeuge verfügten über ein schlüsselloses Zugangssystem und waren vor den Wohnanwesen der Besitzer geparkt.

Ein grauer BMW M 2 wurde in der Nacht zum vergangenen Dienstag in der Straße "Im Schäfereidell" in Wadgassen gestohlen, ein schwarzer BMW X5 in der darauffolgenden Nacht im Kobenhüttenweg in Saarbrücken.

Die Fachdienststelle für Eigentumskriminalität möchte die Besitzer hochwertiger Fahrzeuge mit Keyless-Go-System für diese Masche sensibilisieren und rät, Fahrzeuge, soweit möglich, in verschlossenen Garagen abzustellen. Außerdem sollten alle Fahrzeugschlüssel in einer speziell abgeschirmten Box oder einer Metallbox aufbewahrt werden. Dadurch können die Signale zwischen Schlüssel und Fahrzeug nicht abgefangen werden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Tat-orte geben könne, wenden sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell