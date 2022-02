Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 33-jähriger Mann starb an Drogenvergiftung

Saarbrücken (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann aus Saarbrücken ist das 4. Drogenopfer für das Jahr 2022. Er verstarb bereits am 3. August 2021 in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken. Ein Nachbar fand ihn im Treppenhaus leblos vor. Todesursächlich war nach Obduktion und toxikologischem Gutachten eine Drogenintoxikation.

