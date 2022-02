Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 31-jähriger Mann starb an Drogenvergiftung

Saarbrücken (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann aus Saarbrücken ist das dritte Drogenopfer für das Jahr 2022. Er verstarb bereits am 05. August 2021 in seinem WG-Zimmer in Saarbrücken. Todesursächlich laut Obduktion war ein Mischkonsum von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell