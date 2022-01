Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Tötungsdelikt zum Nachteil zweier Polizeibeamter aus Rheinland-Pfalz

38-jähriger Tatverdächtiger im Saarland festgenommen

Saarbrücken (ots)

Nachdem in den frühen Morgenstunden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter (24 und 29 Jahre) aus Rheinland-Pfalz bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel erschossen wurden, konnten Einsatzkräfte der Spezialeinheiten der Polizei Saarland und Rheinland-Pfalz, den in Spiesen-Elversberg wohnhaften Tatverdächtigen in Sulzbach festnehmen.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass der Tatverdächtige im Saarland wohnhaft ist. Aufgrund intensiver, verdeckter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Rheinland-Pfalz und das Landespolizeipräsidium Saarland konnte der 38-Jährige in Sulzbach festgestellt und durch Kräfte der Spezialeinheiten festgenommen werden. Derzeit laufen Durchsuchungsmaßnahmen mehrerer Objekte. Dabei konnte ein weiterer 32-jähriger Tatverdächtiger widerstandslos festgenommen werden.

Beide Männer befinden sich derzeit im Gewahrsam der Polizei.

Ermittlungen dauern an. Weitergehende Hinweise aus dem Saarland an 0800/3304614.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell