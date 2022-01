Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Brand in einer Bunkeranlage in Sulzbach, Ortsteil Hühnerfeld

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Hühnerfeld (ots)

Am Samstag, dem 22. Januar 2022, kam es zu einem Brand in einem alten Wehrmachtsbunker in Sulzbach, Ortsteil Hühnerfeld. Das Landespolizeipräsidium sucht nun nach Zeugen.

Gegen 18:00 Uhr entdeckten Spaziergänger das Feuer in der frei zugänglichen Bunkeranlage und alarmierten Polizei und Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle hatten.

Bei den Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Sulzbach sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altenwald alte Weltkriegsmunition.

Im Verlaufe des heutigen Sonntags (23. Januar 2022) durchsuchten Ermittler:innen des Dezernats für Kampfmittelbeseitigung in enger Zusammenarbeit mit der Diensthundestaffel und dem Kriminaldauerdienst die Bunkeranlage sowie das nähere Umfeld. Es wurde weitere Weltkriegsmunition aufgefunden. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung steht noch aus.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, die sich noch im Anfangsstadium befinden, wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die zur tatrelevanten Zeit Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

