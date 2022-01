POL-SL: Nach Brand in Neunkirchen-Wiebelskirchen / Polizei sucht Zeugen

Landespolizeipräsidium Saarland

Saarbrücken/Wiebelskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag (21.01.) auf Samstag (22.01.2022) kam es zu einem Brand in der Kallenbergstraße in Neunkirchen, OT Wiebelskirchen. Die drei schlafenden Hausbewohner:innen konnten sich unverletzt aus dem Zweifamilienhaus flüchten. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Landespolizeipräsidium sucht nun nach Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr entdeckte der 22-Jährige Hausbewohner auf der Gebäuderückseite das Feuer und flüchtete sich gemeinsam mit seiner 20 Jahre alten Lebensgefährtin aus dem Anwesen. Auch eine 91 Jahre alte Frau, die die Einliegerwohnung bewohnt, konnte sich unverletzt ins Freie flüchten.

Ermittler:innen des Dezernats für Brandermittlungen und Umweltkriminalität sowie des Kriminaldauerdienstes suchen derzeit nach Spuren.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen, die sich noch im Anfangsstadium befinden, wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können oder die zur tatrelevanten Zeit Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden

