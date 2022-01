Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Einbruch in Einkaufsmarkt in Namborn-Eisweiler/Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Sankt Wendel (ots)

Nach einem Einbruch in die "Penny"-Filiale in Namborn-Eisweiler in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.-20. Januar 2022), bei dem Unbekannte einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten, setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Zwischen Mittwochabend, 22:00 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen, 02:00 Uhr, gelangten Einbrecher über ein in die Außenwand geschlagenes Loch in das Gebäudeinnere. Dort erbeuteten sie Kasseneinlagen mit Wechselgeld.

Nach Eingang einer Alarmmeldung bei der Polizei konnten die Einsatzkräfte, die die Örtlichkeit mittels Diensthund absuchten, keine Personen im Markt feststellen. Die Fachdienststelle für Eigentumsdelikte geht derzeit davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können oder die zur tatrelevanten Zeit Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell