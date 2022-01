Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Brand in Saarbrücker Pflegeheim/Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nach Brandausbruch im Einsatz

Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 8. Januar 2022 kam es zu einem Brandausbruch in den Räumlichkeiten eines Pflegeheims in der Königsberger Straße im Saarbrücker Stadtteil Eschberg. Kräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, des Kriminaldauerdienstes, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befinden sich derzeit noch im Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 70 Bewohnerinnen und Bewohner im Gebäude. Neben mehreren Verletzten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person vor. Reanimationsmaßnahmen bei ihr verliefen erfolglos. Die Verletzten befinden sich in ärztlicher Behandlung.

Derzeit wird brandbedingt sowie aufgrund von Rauchentwicklung und Löscharbeiten von einem hohen Gebäudeschaden ausgegangen. Die Maßnahmen vor Ort dauern noch an, ebenso die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Eine Begehung des Brandorts zur Spurensuche und -sicherung war bislang aus Sicherheitsgründen noch nicht möglich.

Die Angehörigen der Bewohner:innen werden durch die Hausleitung des Pflegeheims kontaktiert und informiert.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell