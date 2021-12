Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: POL-SL: Identifizierung der aufgefundenen bislang unbekannten männlichen Leiche

Saarbrücken (ots)

Die am gestrigen Nachmittag in einem Waldgebiet bei Saarbrücken aufgefundene männliche Leiche konnte am heutigen Nachmittag durch Angehörige zweifelsfrei identifiziert werden. Die Polizei bedankt sich für die regen Hinweise aus der Bevölkerung.

