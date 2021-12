Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Kripo-Chef Gerald Stock in Ruhestand versetzt

Kriminaloberrätin Steffi Dümont wird neue Leiterin der Direktion LPP 2 Kriminalitätsbekämpfung

Landeskriminalamt

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am vergangenen Donnerstag (23.12.2021) erhielt der scheidende Leiter der Direktion LPP 2 aus den Händen des Landespolizeipräsidenten Norbert Rupp die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand zum 1. Januar 2022. Gleichzeitig wurde Steffi Dümont zur Leiterin der Direktion LPP 2 des Landespolizeipräsidiums ernannt. Sie tritt ihr neues Amt am 1. Januar 2022 an.

Der 62-jährige Leitende Kriminaldirektor Gerald Stock wurde im August 1977 als Polizeiwachtmeister bei der saarländischen Polizei eingestellt. Mit seiner Übernahme zur saarländischen Kriminalpolizei trat er 1981 zunächst seine Ausbildung beim Kommissariat in Burbach an, wohin der damalige Kriminalmeister dann 1983 auch versetzt wurde.

Nach der Ausbildung zum gehobenen Dienst (1986 bis 1988) wurde Stock als Kriminaloberkommissar 1992 zum LKA Saarland versetzt, wo er in den folgenden Jahren verschiedene Leitungsfunktionen im Bereich der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität übernahm. Als Leiter des Dezernats LKA 43 (Rauschgiftkriminalität) absolvierte er im Jahr 2000 seine Ausbildung zum höheren Dienst und wurde 2002 schließlich zum Leiter der Abteilung 1 des LKA ernannt.

Im September 2008 übernahm er die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion. Im 2012 neu entstandenen Landespolizeipräsidium leitete er zunächst die Direktion LPP 1 Ge-fahrenabwehr/Einsatz. Zum 1. Februar 2018 wurde er schließlich zum Leiter der Direktion LPP 2 ernannt.

Die 46 Jahre alte in Thüringen geborene Telekommunikationselektronikerin Steffi Dümont begann ihre Polizeilaufbahn im September 1996 bei der hessischen Polizei, bevor sie im August 2001 als Kommissaranwärterin zur saarländischen Polizei wechselte. Nach ihrer um ein Jahr verkürzten Ausbildung zum gehobenen Dienst wurde sie 2003 zum LKA 441 (Wirtschaftskriminalität/Cybercrime) versetzt.

Nach Mitarbeit in der EG "Zeit" - die sich mit den Ermittlungen um die sogenannte "Sauerlandgruppe" befasste - und dem LKA 11 (Grundsatzangelegenheiten) wurde sie im Jahr 2009 zur IT-Sicherheitsbeauftragten des LKA Saarland ernannt.

Nach dem im Jahr 2013 abgeschlossenen Studium zum höheren Dienst folgte eine Zeit als Lehrbeauftragte an der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes. Ab dem 1. Juli 2016 übernahm die damalige Kriminalrätin im neuen Landespolizeipräsidium die Leitung von LPP 4.0 Zentrale Aufgaben und befasste sich dort unter anderem mit IT- Grundsatzangelegenheiten.

Im August 2020 wurde Steffi Dümont zur stellvertretenden Leiterin des LPP 2 ernannt.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell