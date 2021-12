Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Versuchter Banküberfall in Neunkirchen

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neunkirchen (ots)

Saarbrücken. Bei der Suche nach einem noch unbekannten Mann, der heute Morgen (13.12.2021)ohne Beute aus einer Bank in Neunkirchen flüchtete, setzt die saarländische Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei in Neunkirchen der versuchte Überfall gemeldet. Ein mit einer Pistole bewaffneter, etwa 50 Jahre alter Mann hatte in der Filiale der Spardabank, die sich in der Bahnhofstraße befindet, mehrere Angestellte mit seiner Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen war jedoch der Zugriff auf Bargeld nicht möglich, so dass der mutmaßliche Erpresser erfolglos blieb und die Filiale in Richtung Gasstraße verließ.

Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung mit zehn Einsatzkommandos der Polizeiinspektion Neunkirchen und der OpE (Operative Einheit) konnte der dunkel gekleidete Mann unerkannt entkommen. Der Gesuchte ist ungefähr 175 cm groß und schlank, hat graumeliertes Haar und trug schwarze Sneakers.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 entgegen. Besonderes Interesse besteht an Bild- oder Videoaufnahmen, die zwischen 07:30 und 09:00 Uhr im Umfeld der Bank oder der Gasstraße in Neunkirchen entstanden sind. Diese können an die E-Mail-Adresse lpp-hinweis@polizei.slpol.de übermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell