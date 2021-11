Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach gemeinschaftlich begangenem Tötungsdelikt in Nalbach

41-Jähriger stellt sich der Polizei

Saarbrücken/Nalbach (ots)

Am gestrigen Freitag (20.11.2021) teilte ein 41-jähriger Mann aus Nalbach auf der Polizeidienststelle in Saarlouis mit, dass er gemeinsam mit einer 50-jährigen Frau vor ein paar Tagen im Streit einen Mann getötet habe. Der Tatverdächtige wurde sofort vor Ort festgenommen.

Aufgrund der Angaben des Nalbachers wurde der mögliche Tatort unverzüglich durch Einsatzkräfte aufgesucht. Hierbei konnte eine männliche Leiche in der Wohnung des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Dabei handelt es sich um den seit Freitag in Nalbach vermissten Herrn Leßel.

Die mögliche 50-jährige Mittäterin konnte zunächst nicht angetroffen, aber wenig später in der Nähe des Tatorts festgestellt und festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten die beiden Tatverdächtigen das 60-jährige Opfer erst seit ein paar Tagen flüchtig. Irgendwann nach dem Verschwinden des Herrn Leßel vom Freitag, 12.11.2021, wurde dieser durch den 41-jährigen Tatverdächtigen in dessen Wohnung eingeladen. Dort konsumierten die drei zunächst gemeinsam Alkohol. Im Verlaufe dessen kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Streit zwischen den drei, wobei der 60-jährige Mann getötet wurde.

Zur Verdeckung der Tat versuchten sich die beiden Tatverdächtigen im Nachgang der Leiche zu entledigen. Hierbei trennten sie die Extremitäten des Opfers ab und vergruben diese in einem Waldstück in der Nähe des Tatortes. Der Torso verblieb bislang noch in der Wohnung.

Aufgrund dessen suchen Einsatzkräfte aktuell den möglichen Ablageort, um die weiteren sterblichen Überreste des 60-Jährigen aufzufinden.

Die beiden Festgenommene wurden dem Haftrichter vorgeführt. Sie sitzen nun in der JVA Saarbrücken und der JVA Zweibrücken ein.

Eine Obduktion des Verstorbenen ist zeitnah avisiert.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

