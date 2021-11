Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Sprengung eines Geldautomaten in Wadgassen/Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Wadgassen (ots)

Saarbrücken/Wadgassen. In den frühen Morgenstunden am vergangenen Montag (08.11.2021) sprengten bislang Unbekannte einen Geldautomaten der Kreissparkasse in der Lindenstraße in 66787 Wadgassen. Die Polizei bittet die Bevölkerung jetzt um Mithilfe.

Nach bisherigen Ermittlungen betraten kurz nach vier Uhr mehrere dunkel gekleidete und maskierte Personen die Sparkassenfiliale. Kurze Zeit später kam es zur Detonation im Gebäude. Am Geldautomaten sowie am Gebäude selbst entstand großer Sachschaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich dieser auf mehrere 10.000 Euro.

Weil sie nicht an das Geld gelangen konnten, flüchteten die Unbekannten ohne Beute zunächst zu Fuß. Das Dezernat für qualifizierte Eigentumskriminalität hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tatverdächtigen oder zu einem von den Gesuchten benutzen Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst (Tel.: 0681 / 962 2133).

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell