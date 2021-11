Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Großer Polizeieinsatz beim Fußball-Derby 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern

Saarbrücken (ots)

Im Lokalderby 1. FCS gegen 1. FCK am heutigen Samstag, 06.11.2021, musste die Polizei bereits früh eingreifen. Hierbei wurden mehrere Polizeibeamt:innen durch Flaschenwürfe leicht verletzt.

Bereits am frühen Morgen sammelten sich Fangruppen in der Saarbrücker Innenstadt. Auf ihrem Marsch über die Bahnhofstraße in Richtung Stadion, kam es mehrfach zu Störungen und Provokationen gegen Einsatzkräfte.

Mit Eintreffen der Fans aus Kaiserslautern am Saarbrücker Hauptbahnhof begannen die Provokationen zwischen den gegnerischen Fangruppen. Fans beider Lager zündeten unvermittelt in der gesamten Stadt Pyros und provozierten sich gegenseitig.

Nur durch ein massives Polizeiaufgebot konnten die FCS-Fans am Bahnhof getrennt und die FCK Fans in Richtung des Ludwigparkstadions begleitet werden. Im Bereich des Ludwigskreisels mündeten die Provokationen der Fangruppen in Flaschen- und Böllerwürfen gegen die Einsatzkräfte. Ein Aufeinandertreffen der beiden Fangruppen konnte verhindert und die Fans in Richtung Stadion abgedrängt werden. Dabei musste der Schlagstock eingesetzt werden.

Durch die Flaschenwürfe wurden mehrere Polizeibeamt:innen sowie ein Diensthund durch einen Böllerwurf leicht verletzt.

Die Polizei wird jegliche Angriffe gegen die Einsatzkräfte oder Dritte konsequent ahnden und verfolgen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell