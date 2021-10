Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchtem Tötungsdelikt

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken / Völklingen (ots)

Wie bereits mitgeteilt (Medien-Info 26.10.2021, 18:55 Uhr), kam es gestern (26.10.2021), gegen 13:50 Uhr, in Völklingen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Da der Tathergang noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen attackierte der 55-jährige Tatverdächtige seine 51 Jahre alten Ehefrau, von der er bereits seit längerer Zeit getrennt lebt, in der Gatterstraße in Völklingen mit einem Messer. Die Frau wurde durch den Angriff schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Nach der Tat begab sich der Mann zur Polizeiinspektion Völklingen und räumte den Angriff auf seine Ehefrau ein. Dabei führte er die mutmaßliche Tatwaffe mit sich. Der Tatverdächtige wurde von Polizeikräften der PI Völklingen festgenommen und soll im Laufe des heutigen Tages (27.10.2021) vorgeführt werden.

Das Dezernat für Tötungsdelikte des Landespolizeipräsidiums sucht nun nach Zeugen, welche die gestrige Tat in der Gatterstraße in Völklingen beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.

