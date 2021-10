Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Einbruch in Bade- und Saunawelt

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

In der Nacht zu Montag (18.10.2021), zwischen 00:52 und 04:00 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in die Bade- und Saunawelt Calypso ein und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die drei Unbekannten suchten ihren Einstieg über den rückwärtig gelegenen Saunabereich. Um in das Spaßbad zu gelangen, hebelten sie mehrere Türen auf. Anschließen entwendeten die Täter in einem Büroraum eine unbekannte Summe Bargeld.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht zu Montag im Bereich der Bade- und Saunawelt Calypso, Deutschmühlental 7 in 66117 Saarbrücken verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.

