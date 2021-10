Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Festnahme nach Wohnungseinbruch in Neunkirchen

Saarbrücken/Neunkirchen (ots)

Zwischen dem 1. und 2. Juni 2021 kam es in der Neunkircher Heizengasse zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Sichergestelltes Spurenmaterial führte die Ermittler:innen zu einem 37-jährigen Mann aus Neunkirchen. Nach Erlass eines Haftbefehls am gestrigen Dienstag (5. Oktober 2021) wurde der Beschuldigte festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand hebelte der polizeilich bekannte und in Kasachstan geborene Beschuldigte im Tatzeitraum ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und stieg in die Wohnung ein. Er entwendete mehrere elektronische Spielekonsolen und diverse Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Aufgrund der Ermittlungen des Fachdezernats für Wohnungseinbruchsdiebstahl erließ das Amtsgericht Saarbrücken Durchsuchungsbeschluss sowie Haftbefehl. Die Durchsuchung der Wohnanschrift des Beschuldigten in Neunkirchen führte zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Nach der Festnahme des 37-Jährigen folgten dessen Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken und seine Einlieferung in die JVA Saarbrücken. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell