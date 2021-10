Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Tötungsdelikt in Saarbrücken

36-Jähriger stellt sich der Polizei

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Dienstag (05.10.2021) stach gegen 12:00 Uhr ein 36-Jähriger einen gleichaltrigen Mann an der Saarbahnhaltestelle Ludwigstraße in Saarbrücken auf offener Straße nieder. Das Opfer verstarb wenig später in einer Saarbrücker Klinik. Gegen den Tatverdächtigen, der sich kurze Zeit später der Polizei stellte, wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer aus dem Regionalverband Saarbrücken schon seit einigen Jahren. Am gestrigen Tag traf der Tatverdächtige an der Saarbahnhaltestelle auf das spätere Opfer und stach unvermittelt auf den Mann ein. Hintergrund der Tat sollen offenstehende Schulden zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen gewesen sein.

Eine für heute angesetzte Obduktion steht derzeit noch aus. Der Festgenommene soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

