Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 52-Jähriger und 24-Jähriger an Drogenvergiftung verstorben

Neunkirchen/Saarlouis (ots)

Zwei Männer aus Neunkirchen und Saarlouis sind das 25. und 26. Drogenopfer im Jahr 2021.

Ein 52 Jahre alter Mann aus Neunkirchen verstarb bereits am 16.06.2021 in seiner Wohnung. Er wurde von seinem Nachbarn leblos aufgefunden.

Ein 24-jähriger Mann aus Saarlouis verstarb am 21.09.2021 in seiner Wohnung in Fraulautern. Besorgte Angehörige alarmierten die Polizei.

Beide Männer waren den Behörden bislang nicht als Betäubungsmittelkonsumenten bekannt.

Die Rechtsmedizin hat bei beiden eine Drogenvergiftung als Todesursache festgestellt.

