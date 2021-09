Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Geldautomatensprengung in Homburg: Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Homburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags (24. September 2021) sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank in der Homburger Talstraße. Nun sucht die Polizei Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand betraten gegen 05:00 Uhr zwei maskierte Unbekannte den frei zugänglichen Servicebereich der Filiale. Ein bis zwei weitere Täter hielten sich im weiteren Verlauf vor der Filiale und am Fluchtfahrzeug auf. Zeugen beschrieben die Personen als schlank, ca. 180cm groß, maskiert und dunkel gekleidet. Trotz Sicherheitsvorkehrungen der Bank gelang es den Tätern, einen Geldautomaten aufzusprengen und einen Zweiten zu beschädigen.

Nach der Tat flüchteten die Personen ohne Beute in einem hochmotorisierten dunklen BMW. Zeugen konnten am Fahrzeug die Kreiskennung "BIR-" (für Birkenfeld) ablesen. Der Fluchtweg verlief nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich über die B 423 (Bexbacher Straße), an der Autobahnauffahrt Bexbach auf die A 6 in Richtung Kaiserslautern und am Autobahnkreuz Landstuhl auf die A 62 in Fahrtrichtung Trier. Gegen 05:20 Uhr passierte das Fahrzeug mit sehr hoher Geschwindigkeit ein Polizeifahrzeug der Polizei Kusel auf der A 62 bei Konken.

Im Rahmen der Fahndung stellte sich heraus, dass Unbekannte in der Tatnacht auf dem Mitfahrerparkplatz an der A 62 bei Freisen die Kennzeichenschilder BIR-AJ 40 entwendet hatten.

Zeugen, die die Tat oder Flucht beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst (Tel.: 0681/962-2133).

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell