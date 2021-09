Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 39-Jähriger und 48-Jähriger an Drogenvergiftung verstorben

Rehlingen-Siersburg/Schiffweiler (ots)

Zwei Männer aus Rehlingen-Siersburg und Schiffweiler sind das 21. und 22. Drogenopfer im Jahr 2021.

Ein 39-jähriger Mann aus Rehlingen-Siersburg verstarb am 14.06.2021 in einem Saarlouiser Krankenhaus. Er war zuvor in der Wohnung von Freunden kollabiert.

Ein 48 Jahre alter Mann aus Schiffweiler verstarb am 30.06.2021 in seiner Wohnung. Besorgte Angehörige alarmierten die Polizei.

Beide Männer waren den Behörden bereits als langjährige Drogenkonsumenten bekannt.

Die Rechtsmedizin hat bei beiden eine Drogenvergiftung als Todesursache festgestellt.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell