Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Öffentliche Vereidigung vor der Ludwigskirche in Saarbrücken

140 Kommissaranwärterinnen und -anwärter leisten ihren Diensteid

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Donnerstag, 23. September 2021, findet ab 17:00 Uhr die diesjährige Vereidigung in einer besonderen Umgebung statt. Erstmalig ist die Veranstaltung nicht nur Angehörigen und geladenen Gästen vorbehalten, sondern findet mitten in der Gesellschaft auf dem Vorplatz der Ludwigskirche in Saarbrücken statt.

Bürgerinnen und Bürger die der feierlichen Zeremonie beiwohnen wollen sind herzlich dazu eingeladen. Für alle die das Event nicht vor Ort miterleben können, wird die Zeremonie live auf dem Facebook-Kanal des Landespolizeipräsidiums übertragen.

Ministerpräsident Tobias Hans, Innenminister Klaus Bouillon, Landespolizeipräsident Norbert Rupp sowie Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean führen dieses Jahr durch die Vereidigungsfeier und begrüßen den Polizeinachwuchs in der saarländischen Polizei.

Umrahmt wird die Veranstaltung von der BigBand der Polizei.

Rund um die Veranstaltungsfläche hält das Landespolizeipräsidium verschiedene Informations- und Werbestände für polizeibegeisterte Interessentinnen und Interessenten bereit.

Aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens kann es vor und während der Vereidigung zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Veranstaltungsraum kommen.

Darüber hinaus weist die Polizei auf die derzeit gültigen Corona-Regularien hin und bittet alle Besucherinnen und Besucher auf Einhaltung der entsprechenden Abstands- und Hygienestandards.

