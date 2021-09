POL-SL: Schulwegsicherung mündet in Tuningkontrolle/28-jährigen Mann aus Losheim erwartet empfindliche Geldbuße

Landespolizeipräsidium Saarland

Schulwegsicherung mündet in Tuningkontrolle/28-jährigen Mann aus Losheim erwartet empfindliche Geldbuße

Saarbrücken/Losheim (ots)

Einsatzkräften der Verkehrspolizei fiel am Dienstag, dem 7. September 2021 in Losheim am See im Rahmen der Schulwegsicherung ein stark getunter Opel auf. Dem Fahrzeugführer, einem 28-Jährigen aus Losheim, wurde noch vor Ort die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine empfindliche Geldbuße.

Neben den abermals festgestellten Gurt- und Handyverstößen während der Schulwegsicherung unterzogen die Verkehrspolizist:innen auch das Fahrzeug eines 28-Jährigen einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Der getunte PKW lag zu tief, verschiedene Bauteile waren nicht eingetragen. Die Räder der Vorderachse schleiften im Radhaus, was eine erhebliche Unfallgefahr darstellt.

Neben der Untersagung der Weiterfahrt erwartet den Mann ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro. Darüber hinaus muss er selbst die Kosten für die Rückrüstung des Fahrzeugs und die Vorführung bei einer Prüforganisation tragen.

