POL-SL: Verkehrssicherheit der Radfahrenden im Fokus der Verkehrspolizei/Polizei Saarland startete landesweite Verkehrssicherheitsaktion

Saarbrücken (ots)

Der vergangene Samstag (4. September 2021) stand ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit für Radfahrende. Sowohl an der Staustufe in Beckingen, als auch in den Innenstädten von Saarlouis, Neunkirchen und Homburg waren Verkehrssicherheitsberater:innen (VSB) der Verkehrspolizei, Mitarbeiter:innen des Landesinstitutes für Präventives Handeln (LPH) und Seniorensicherheitsberater:innen verschiedener Kommunen und Landkreise gemeinsam präsent.

Interessierte Rad- oder E-Bike-Fahrende erhielten aktuelle Informationen über Gefahren im Straßenverkehr und die Ausstattung eines "verkehrssicheren Fahrrades". Besonders im Fokus lag die Thematik "Toter Winkel".

Unter Anleitung der fachkundigen Verkehrssicherheitsberater:innen konnten sie die eigenen Fähigkeiten auf Fahrrädern und E-Bikes testen. Dabei wurde anschaulich dargestellt, wie wichtig es ist, einen Helm zu tragen.

Landespolizeipräsident Norbert Rupp überzeugte sich in Beckingen und Homburg eigens von den Angeboten. In den kommenden Monaten werden von den VSB in Kooperation mit den Kommunen weitere Pedelec-Trainings durchgeführt.

