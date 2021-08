Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Erneut Wohnwagen und Wohnmobil über Nacht gestohlen/Polizei sucht Zeugen und ruft zu Wachsamkeit auf

Saarbrücken (ots)

Nachdem in der gestrigen Nacht (12. auf 13. August 2021) ein Wohnwagen in Hemmersdorf und ein Wohnmobil in Altenkessel entwendet wurden, sucht die Polizei Zeugen. Wegen einer Häufung gleichgelagerter Delikte ruft sie Besitzer:innen entsprechender Fahrzeuge zudem zu erhöhter Vorsicht auf.

Bei dem in Hemmersdorf, Siersburger Straße, entwendeten Wohnwagen handelte es sich um ein Exemplar des Herstellers "Bürstner" mit dem amtlichen Kennzeichen MZG-XC 1. Das ebenfalls im Verlauf der Nacht in der Klarenthaler Hauptstraße gestohlene Wohnmobil der Marke "FCA Italy" trägt das amtliche Kennzeichen SB-SC 199.

Das Dezernat für Eigentumskriminalität des Landespolizeipräsidiums setzt bei seinen laufenden Ermittlungen nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 entgegen.

In den vergangenen Wochen häuften sich die Diebstähle von Wohnwagen und Wohnmobilen im Saarland. Die Diebe ließen sich weder von diversen Sicherungsmaßnahmen durch Zusatzschlösser noch von verbauten GPS- Trackern abhalten. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle empfiehlt daher folgende Maßnahmen:

- Stellen Sie als dauerhafte Lösung den Wohnwagen oder das Wohnmobil in eine Garage, Halle oder auf dem eigenen Gelände derart ab, dass die Fahrzeuge von den Tätern nicht gesehen - und somit nicht entdeckt werden können! - Verhindern Sie als Sofortmaßnahme (wenige Tage vor dem Abreisetermin) das Entfernen des Wohnwagens oder Wohnmobils durch "Blockaden" (z. B. eigener PKW) - dadurch kann dem "Tatanreiz der schnellen und einfachen Beute" entgegengewirkt werden!

