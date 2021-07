Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei findet mehrere Kilo Drogen

33 Jahre alter Mann aus Mettlach festgenommen

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am frühen Dienstagmorgen (27. Juli 2021) vollstreckten Ermittler des Rauschgiftdezernats und des Zolls, gemeinsam mit Einsatzkräften des SEK und der OpE, einen Durchsuchungsbeschluss in Mettlach. In der Wohnung des 33 Jahre alten Mannes fanden sie 2,8 Kilogramm Marihuanablüten, 1,7 Kilogramm Amphetamin, 500 Gramm Haschisch, 120 Gramm Liquid Amphetamin und 250 Stück Ecstasytabletten.

Zudem stellten die Ermittler mehrere scharfe Schusswaffen, eine Armbrust und ein Messer, ebenso einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher.

Nach seiner Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken und der Verkündung des Haftbefehls wegen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen und unter Mitführung von Schusswaffen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an.

