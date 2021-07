Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach schwerer Brandstiftung in Mehrparteienanwesen in Heiligenwald

38-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, dem 29. Juni 2021, kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienanwesen in Heiligenwald. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag. Zwei Hausbewohner wurden verletzt. Der 38 Jahre alte Mann wurde jetzt als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt (JVA) verbracht.

Nach umfangreichen Recherchen des Dezernats für Brandermittlungen und Umweltkriminalität soll der in Neunkirchen wohnende Mann den Brand vorsätzlich in einem Schlafraum des Mehrfamilienhauses gelegt haben. Hintergrund waren offensichtlich Streitigkeiten mit einem Anwohner.

Bereits am 16. Juni brannte in Bexbach ein Bungalow. Auch hier stellten Brandermittler des Landespolizeipräsidiums fest, dass ein 36-jähriger Mann und alleinige Hausbewohner selbst das Feuer legte. Es entstand nur ein geringer Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Mann wurde aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichtes Saarbrücken vorläufig festgenommen und der JVA Saarbrücken zugeführt.

Am 26. Juni brannte in Saarbrücken ein Mehrfamilienhaus. Dank der schnellen Brandentdeckung entstand nur geringer Sachschaden. Auch in diesem Fall soll, den bisherigen Ermittlungen zu Folge, ein 37-jähriger Bewohner das Feuer selbst gelegt haben. Auch er wurde nach Erlass eines Haftbefehls festgenommen und in die JVA verbracht.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell