Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Wieder Trickbetrüger im Saarland erfolgreich

Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Sankt Ingbert Homburg Kirkel (ots)

Saarbrücken. Nachdem gestern (08.07.2021) in Sankt Ingbert, Kirkel und Homburg Senioren am Telefon überrumpelt und um ihr Bargeld gebracht wurden, warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche.

Die Hilfsbereitschaft einer 81-jährige Frau in Sankt Ingbert sowie zweier betagter Ehepaare in Kirkel und Homburg nutzten die Betrüger gestern Nachmittag schamlos aus und erbeuteten insgesamt einen hohen fünfstelligen Betrag sowie wertvollen Schmuck.

Unbekannte Anrufer, die sich als Polizeibeamte und Rechtsanwälte ausgaben, erzählten den ahnungslosen Opfern in allen drei Fällen von schweren Verkehrsunfällen mit tödlichen Folgen, die von nahen Verwandten verursacht worden seien. In einem Fall gab sich der Anrufer sogar als Sohn des kontaktierten Ehepaares aus. Zur Begleichung der fälligen Kaution sei ein hoher Geldbetrag erforderlich, so die Forderung.

In der Folge übergaben die Betrogenen den geforderten Betrag in bar sowie in Form von wertvollem Schmuck. In einem Fall wurde die Summe per Echtzeitüberweisung auf ein übermitteltes Konto überwiesen.

Die Ermittlungen dauern an.

Informationen zu den unterschiedlichen Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Menschen und wie man sich dagegen schützen kann, finden Sie auch hier:

https://www.saarland.de/mibs/DE/service/publikationen/_documents/S%C3%84M.html

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell