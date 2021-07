Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Fahrradfahren mit der Polizei und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC)

Rund 100 Schülerinnen und Schüler nahmen teil

Freisen (ots)

Am Freitag, 25. Juni 2021, veranstaltete der ADFC, Landesverband Saarland, gemeinsam mit der Verkehrspolizei des Landespolizeipräsidiums an der Gemeinschaftsschule in Freisen einen Fahrradaktionstag.

Rund 100 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf und sechs durchliefen dabei vier verschiedene Stationen. Gestartet wurde mit einem Fahrradcheck. Hier wurde z.B. überprüft, ob die Bremsen funktionieren, ob der Sattel richtig eingestellt ist oder ob sich Schäden am Fahrrad befinden.

Anschließend ging es für die Schülerinnen und Schüler zu einem Fahrradtraining auf einem Geschicklichkeitsparcours. Hier galt es unter anderen enge Kurven zu meistern, aber auch mit dem Fahrrad Slalom um Hütchen zu fahren und das Bremsen zu üben.

Ein spannender Vortrag zum Thema "Fahrradfreundliche Schulen" durfte nicht fehlen.

Mit im Boot war auch Polizeioberkommissar Wolfgang Gläser, Verkehrssicherheitsberater und Leiter der Jugendverkehrsschule St. Wendel. Er erläuterte den vier Schulklassen das richtige Verhalten während der Busfahrt zur Schule und nach Hause. Die sogenannte "Busschule" wird in der Regel auch praktisch an der Bushaltestelle mit einem Busunternehmen durchgeführt, was jedoch aufgrund der Pandemiesituation zurzeit noch nicht möglich ist.

Zum Schluss gab es noch eine Fragerunde der wissbegierigen Schüler an die Polizei. Zu den Gästen der gelungenen Veranstaltung zählten auch der stellvertretende Leiter der Verkehrspolizei, EPHK Ralf Kartes, und der Leiter der Verkehrssicherheitsberater, PHK Patrik End.

Ähnliche Aktionstage sind auch in Zukunft nicht ausgeschlossen.

