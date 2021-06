Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Geldautomat in Freisen gesprengt

Täter flüchten ohne Beute

Saarbrücken/Freisen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag (18.06.2021) haben Unbekannte einen Geldautomaten am Hermann-Hörmann-Platz in Freisen gesprengt.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand betraten zwei Unbekannte kurz nach 03:00 Uhr die Sparkassen-Filiale in Freisen. Eine weitere Person wartete in einem schwarzen Kompaktwagen (vermutlich VW Golf) vor der Filiale. An dem Fahrzeug waren kurz zuvor in der näheren Umgebung entwendete Kennzeichen angebracht.

Nachdem die beiden dunkel gekleideten Personen die Filiale betraten, kam es in dem Gebäude zu zwei kurz aufeinander folgenden Detonationen. Hierbei wurden ein Geldautomat sowie eine Zugangstür zu diesem stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Öffnung des Automaten misslang. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute von der Tatörtlichkeit in Richtung der B41.

Das Dezernat für Eigentumskriminalität hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst (Tel.: 0681 / 962 2133).

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell