Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Einbruch in Einkaufsmarkt in Schmelz

Polizei sucht Zeugen

Schmelz (ots)

Beim Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Schmelz erbeuteten Unbekannte am vergangenen Pfingstwochenende (22. bis 25.05.2021) einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag (22.05.2021), 20:15 Uhr, bis Dienstag (25.05.2021), 06:00 Uhr, in der Franz-Birringer-Straße in Schmelz. Ersten Ermittlungen des Dezernats für qualifizierte Eigentumskriminalität zu Folge drangen die Diebe über das Dach in das Gebäude ein und öffneten dort einen Tresor. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder aus anderen Gründen Hinweisen zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst (Tel.: 0681 / 962-2133) in Verbindung zu setzen.

