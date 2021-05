Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Hohes Besucheraufkommen am St. Johanner Markt in Saarbrücken erforderte starke Polizeipräsenz

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Die Aufhebung der Bundesnotbremse inkl. Ausgangssperre am gestrigen Samstag war für viele Menschen Anlass, in den Abendstunden den St. Johanner Markt sowie die umliegenden Altstadtgassen aufzusuchen und das Angebot der dortigen Außengastronomie in Anspruch zu nehmen.

Nach Schließung der Gastronomie um 22:00 Uhr waren im späteren Verlauf noch 300-400 Personen, überwiegend junge Leute, am Markt festzustellen. Vereinzelt wurde Musik aus Lautsprecherboxen abgespielt und die Personen grölten lauthals umher.

Gegen Mitternacht ereignete sich im Bereich der Kaltenbachstraße eine Schlägerei zwischen drei Beteiligten, in deren Verlauf eine der Personen von den beiden anderen mit Schlägen und auch einem abgebrochenen Flaschenhals traktiert worden war. Einer der Täter sowie das Opfer, welches leichte Verletzungen erlitt, konnten identifiziert werden. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Aufgrund von Erfahrungen am Wochenende des 17./18. April 2021 wurde daher die Polizeipräsenz an verschiedenen Örtlichkeiten in der Saarbrücker Innenstadt, auch unter Beteiligung von Einsatzkräften auswärtiger Dienststellen, erhöht.

Mit dem Eintreffen der Unterstützungskräfte setzte eine starke Abwanderungsbewegung der Marktbesucher ein. Gegen 01:00 Uhr hielten sich noch ca. 50 Personen an der Örtlichkeit auf, welche sich jedoch allesamt friedlich verhielten.

Verstöße der Gastronomie gegen die derzeit gültige Corona-Rechtsverordnung wurden nicht festgestellt.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell