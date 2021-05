Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Mann aus Wallerfangen stirbt nach Drogenkonsum

Wallerfangen (ots)

Saarbrücken. Am 14. Mai 2021 verstarb der 37-Jährige an den Folgen seines langjährigen Betäubungsmittelkonsums. Ein besorgter Freund fand ihn leblos in seiner Wohnung.

Die Obduktion des Verstorbenen, der den Behörden seit Langem als BTM-Konsument bekannt war, ergab nun eine Drogenvergiftung als todesursächlich. Er ist das 11. Drogenopfer im Jahr 2021

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell